Zatrzymane osoby w związku z obrotem i handlem narkotyków w znacznych ilościach Powrót Generuj PDF Drukuj Szeroko zakrojone działania policjantów Wydziału Kryminalnego z Bemowa prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie doprowadziły do przedstawienia zarzutów 7 osobom, które na przestrzeni ostatnich czterech lat uczestniczyły w obrocie znacznymi ilościami narkotyków. Prokuratura zarzuca im dokonywanie przestępstw dotyczących ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. obrotu narkotykami w znacznych ilościach na terenie Warszawy, handlu narkotykami, z czego osoby te uczyniły sobie stałe źródło utrzymania.

Policyjna akcja skierowana przeciwko osobom, które na przestrzeni ostatnich czterech lat, zajmowały się popełnianiem przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, została przeprowadzona na początku lipca br. na terenie Warszawy.

Sprawnie zorganizowane działania funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego z Komisariatu Policji Warszawa Bemowo przy wsparciu policjantów Samodzielnego Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Warszawy doprowadziły do zatrzymania na polecenie prokuratora 5 osób, które są podejrzane o dokonywanie obrotu znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych oraz handlu narkotykami. Szósty z mężczyzn wpadł na Lotnisku Okęcie, gdzie został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej zgodnie z dyspozycją bemowskich kryminalnych. Siódmy z podejrzanych przebywał już w areszcie śledczym w związku z innym przestępstwem.

Wcześnie rano funkcjonariusze zgodnie z poleceniem prokuratora weszli do kilku mieszkań na terenie Warszawy i zatrzymali 5 mężczyzn w wieku od 23 do 30 lat. Podczas przeszukania ich mieszkań policjanci ujawnili narkotyki w różnych ilościach. Zabezpieczyli blisko 4 kg narkotyków i pieniądze w łącznej kwocie ok. 130 tysięcy złotych.

Jak ustalili kryminalni zatrzymani mężczyźni w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uczestniczyli w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających w postaci marihuany, amfetaminy, kokainy oraz innych środków psychotropowych. Narkotyki magazynowali w wynajętych mieszkaniach, które były rozprowadzane na terenie Warszawy.

Zatrzymani nabywali środki odurzające, aby w dalszej kolejności odsprzedać je innym osobom. Ze sprzedaży narkotyków uczynili sobie stałe źródło dochodu.

Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie przedstawił zatrzymanym zarzuty dokonywania przestępstw dotyczących ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczących obrotu narkotykami w znacznych ilościach i handlu nimi.

Sąd, na wniosek Prokuratora zastosował wobec 6 podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Siódmy z mężczyzn został aresztowany na 2 miesiące. Za te przestępstwa może grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności.

nadkom. Marta Sulowska/e.b.