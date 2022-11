"Złota marihuana” - policjanci z Woli zabezpieczyli prawie 30 kg narkotyków Powrót Generuj PDF Drukuj Wszystko zaczęło się od zgłoszenia o napaści, w wyniku której miało zostać skradzione złoto. Okazało się, że zamiast złota w skradzionej torbie było ponad 10 kg marihuany. W ciągu kolejnej godziny policjanci ujawnili jeszcze około 20 kilogramów środków odurzających. W sprawie zostało zatrzymanych trzech mężczyzn. Usłyszeli oni już zarzuty karne.

W połowie października br. policjanci z Woli otrzymali zgłoszenie w sprawie szamotaniny, do której doszło pomiędzy dwoma mężczyznami na klatce schodowej w budynku wielorodzinnym. Na miejscu 27-latek poinformował mundurowych, że odwiedził go znajomy, który chciał kupić od niego złoto po dziadku. W pewnym momencie wywiązała się pomiędzy nimi szamotanina. Znajomy użył wobec 27-latka tasera, ten zranił go nożem, a przy okazji poranił swoją dłoń. Znajomemu udało się uciec z torbą, w której jak początkowo twierdził mężczyzna, miało znajdować się złoto.

Na miejsce przyjechało pogotowie ratunkowe, które opatrzyło dłoń 27-latka. Tam też grupa dochodzeniowo-śledcza przeprowadziła oględziny. Policjanci od razu podejrzewali, że coś jest nie tak. Szybko ustalili, że nie chodziło o złoto, lecz o narkotyki. Podczas przeszukania mieszkania 27-latka ujawnili znaczną ilość narkotyków, znajdowały się one w torbach na balkonie i w mieszkaniu. Łącznie było to około 20 kilogramów marihuany i kilka porcji kokainy.

W tym samym czasie inne załogi patrolowe i funkcjonariusze operacyjni zostali zaangażowani w poszukiwanie drugiego, zranionego mężczyzny, który uciekł z torbą. Szybko ustalili, że trafił on do szpitala z raną kłutą pleców. Policjanci dotarli również do kolejnego, trzeciego mężczyzny, który miał mu pomóc. U niego w mieszkaniu policjanci ujawnili skradzioną torbę, a w niej nie złoto, lecz ponad 10 kg marihuany.

Policjanci nieprzerwanie przez kilka godzin ustalali dokładne okoliczności i przebieg zdarzenia. Wszystkie ujawnione narkotyki zostały zabezpieczone i poddane oględzinom. Mężczyźni zostali zatrzymani.

W sprawie wszczęto śledztwo przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Wola w Warszawie. Po zgromadzeniu materiału dowodowego przez śledczych, podejrzani usłyszeli zarzuty karne, pierwszy z nich usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste o łącznej wadze około 20 kilogramów i substancji psychotropowej w postaci kokainy oraz naruszenia czynności narządu ciała na okres trwający dłużej niż 7 dni. Na wniosek prokuratora decyzją sądu podejrzany został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Drugi z podejrzanych usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste o łącznej wadze ponad 10 kilogramów. Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym.

Trzeci podejrzany, który trafił do szpitala, usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste o łącznej wadze ponad 10 kilogramów oraz rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu. Na wniosek prokuratora decyzją sądu wobec podejrzanego został zastosowany dozór policyjny, poręczenie majątkowe w kwocie 50 tysięcy złotych i zakaz opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

nadkom. Marta Sulowska/ea

Zabezpieczone przez policjantów narkotyki

