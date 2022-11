Bagażnik wypełniony narkotykami Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału patrolowo-interwencyjnego z Bemowa zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Mężczyzna posiadał zabronione substancje nie tylko przy sobie. Okazało się, że znaczne ich ilości ukryte były w aucie. Podejrzany usłyszał zarzuty karne.

Bemowscy policjanci w trakcie służby zwrócili uwagę na mężczyznę, który na widok umundurowanego patrolu zmienił kierunek marszu i przyspieszył idąc w kierunku zaparkowanego opla. Policjanci postanowili sprawdzić o co chodzi. Podczas legitymowania mężczyzna unikał odpowiedzi na pytania dotyczące posiadania substancji zabronionych. Okazało się, że w kieszeni spodni 20-latek posiadał kilka tabletek MDMA. W bagażniku opla należącego do mężczyzny policjanci ujawnili znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, było to m. in. 1,5 kg marihuany oraz innych w postaci metamfetaminy (300 gramów), mefedronu (400 gramów), extasy (400 gramów), amfetaminy (ponad 300 gramów), ketaminy (80 gramów), oznaczone jako GBL (950 ml) i grzybków (500 gramów).

Mężczyzna został zatrzymany. Na miejscu zostały przeprowadzone oględziny, liczne substancje zostały zabezpieczone i przekazane do dalszych badań. W sprawie zostało wszczęte śledztwo przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Wola w Warszawie. Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzany usłyszał zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii tj. posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz posiadania kilku tabletek MDMA. Na wniosek prokuratora sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec podejrzanego. Za te przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Czynności w sprawie postępowania prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.

nadkom. Marta Sulowska/bś

Mężczyzna zatrzymany przez policjantów

Zabezpieczone przez policjantów narkotyki