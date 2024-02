Uciekł z miejsca zabójstwa, wpadł w ręce policjantów z Woli Data publikacji 21.02.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Woli w wyniku intensywnych poszukiwań zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabójstwo. Ze wstępnych informacji wynika, że sprawca spożywał alkohol z pokrzywdzonym. Podczas awantury wielokrotnie zadawał mu ciosy w głowę uderzając go szklaną butelką i drewnianym karniszem oraz bił go i kopał po całym ciele. W ten sposób spowodował u niego liczne obrażenia ciała skutkującego jego śmiercią. Zaraz po zdarzeniu uciekł. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie podejrzany usłyszał zarzut zabójstwa działając w multirecydywie i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Rankiem 14 lutego br. policjanci z Woli zostali powiadomieni o pobitym mężczyźnie w jednym z mieszkań w dzielnicy. Na miejscu funkcjonariusze zastali mężczyznę bez oznak życia, posiadał on widoczne obrażenia ciała. Wezwany na miejsce zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon mężczyzny. Policjanci ustalili wstępnie, że do mieszkania przyszedł znajomy pokrzywdzonego, który spożywał z nim alkohol. Mężczyźni zaczęli „siłować się na rękę”, w końcu doszło pomiędzy nimi do awantury i po chwili zaczęli się bić. Sprawca zadawał mu wielokrotnie ciosy w głowę uderzając go szklaną butelką i drewnianym karniszem oraz bił go i kopał po całym ciele. W ten sposób spowodował u niego liczne obrażenia ciała skutkującego jego śmiercią. Zaraz po zdarzeniu uciekł.

Po ustaleniu wstępnych okoliczności zdarzenia operacyjni jak i policjanci pionu prewencyjnego rozpoczęli poszukiwania sprawcy, na miejsce zadysponowany został przewodnik z psem służbowym oraz policjanci ze stołecznego oddziału prewencji. Zabezpieczony został również monitoring na którym utrwalił się wizerunek sprawcy. Śledczy rozpoczęli przesłuchania świadków, dzielnicowi prowadzili rozpoznanie w swoich rejonach służbowych. Na miejscu zdarzenia grupa dochodzeniowo-śledcza z udziałem prokuratora i biegłego lekarza sądowego prowadziła oględziny, zabezpieczono ślady kryminalistyczne.

W tym samym czasie trwały nieprzerwanie poszukiwania sprawcy. Kilka godzin po zdarzeniu mężczyzna, którego rysopis odpowiadał wizerunkowi sprawcy został zatrzymany przez dzielnicowych z Woli. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że zatrzymany był wielokrotnie karany za różne przestępstwa i w przeszłości przebywał w zakładzie karnym, a grudniu ubiegłego roku opuścił po ponad roku więzienne mury za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu będąc już uprzednio skazanym w warunkach recydywy.

Śledczy zgromadzili materiał dowodowy. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie podejrzany usłyszał zarzut zabójstwa działając w multirecydywie. Na wniosek prokuratora decyzją sądu podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Za zabójstwo grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

nadkom. Marta Sulowska/bś

Mężczyzna zatrzymany przez policjantów

Mężczyzna zatrzymany przez policjantów

Mężczyzna zatrzymany przez policjantów