Warsztaty ze studentami Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego pn. „Dołącz do Najlepszych – Poznaj Możliwości Pracy w Policji”

Wspólna inicjatywa Wydziału Doboru KSP, Komendy Rejonowej Policji Warszawa V i Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV doprowadziła do zorganizowania warsztatów ze studentami Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego pn. „Dołącz do Najlepszych – Poznaj Możliwości Pracy w Policji".

„Zastanawiasz się nad przyszłością zawodową i szukasz pracy z misją, która naprawdę ma znaczenie? Weź udział w wyjątkowych warsztatach - „Dołącz do najlepszych – poznaj możliwości pracy w Policji” i dowiedz się, jak wygląda służba w jednej z najważniejszych formacji mundurowych w kraju” - to doskonała okazja, by porozmawiać z doświadczonymi funkcjonariuszami, zadać pytania i dowiedzieć się, jak naprawdę wygląda służba w Policji.

Pod takim hasłem zostało zorganizowane spotkanie ze studentami wspólnie z Biurem Karier UKSW. Wspólna inicjatywa Wydziału Doboru KSP, Komendy Rejonowej Policji Warszawa V i Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV pozwoliła przybliżyć studentom ich codzienną służbę, procedurę kwalifikacyjną oraz tajniki pracy technika kryminalistyki.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części: pn „Możliwości zatrudnienia w Policji i procedury rekrutacyjne”, druga część dotyczyła pracy technika kryminalistyki od kulis. Technik kryminalistyki podczas spotkania, wykorzystując swoje ogromne doświadczenie zawodowe, w sposób niezwykle przystępny i atrakcyjny dla studentów, przedstawił zadania stawiane przed policjantami pionu techniki kryminalistycznej i opowiedział o służbie w Policji. Policjant omówił, czym jest kryminalistyka, kto jest odpowiedzialny za zabezpieczanie śladów na miejscu zdarzenia, wykonywanie dokumentacji fotograficznej. Podczas spotkania studenci mieli możliwość zapoznania się z zawartością walizki kryminalistycznej, czyli atrybutu technika kryminalistyki, w której znajdują się narzędzia i materiały umożliwiające pracę na miejscu przestępstwa. Największym zainteresowaniem cieszyły się jednak zajęcia dotyczące ujawniania i zabezpieczania śladów linii papilarnych przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Studenci dowiedzieli się również, jak wygląda struktura i organizacja komend Policji, czym zajmuje się policjant pionu kryminalnego i jak wygląda codzienna służba policjanta pionu prewencji. Była to doskonała okazja, by zadać pytania i poznać praktyczne wskazówki.

Promocja zawodu policjanta ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat pracy w służbach mundurowych oraz inspirowanie ich do wstąpienia w szeregi Policji w przyszłości. Dzięki takim inicjatywom, młodzież ma szansę lepiej poznać specyfikę pracy w służbach mundurowych i podjąć świadomą decyzję o wyborze tej ścieżki kariery zawodowej.

Poniżej, w linku znajdują się informacje na temat rekrutacji do służby w Policji.

Dołącz do Nas - Zostań stolecznym policjantem

nadkom. Marta Sulowska/podinsp. Elwira Kozłowska

