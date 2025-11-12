Policjanci przechwycili ponad 3 kg narkotyków, broń bez zezwolenia i prawie milion złotych Powrót Drukuj Wielomiesięczne, szeroko zakrojone czynności operacyjne i wspólne działania policjantów z Woli oraz funkcjonariuszy Zarządu CBŚP w Lublinie Wydział w Chełmie doprowadziły do ujawnienia i zabezpieczenia znacznych ilości narkotyków, broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia oraz prawie miliona złotych. Zatrzymany 46-latek, po usłyszeniu zarzutów w warunkach recydywy, na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie, decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Wielomiesięczna praca operacyjna policjantów z Woli i funkcjonariuszy Zarządu CBŚP w Lublinie Wydział w Chełmie doprowadziły do ustalenia i namierzenia miejsc, gdzie znaczne ilości narkotyków były porcjowane, w celu wprowadzenia ich na rynek, a związek z tym miał mężczyzna w wieku 46 lat będący w ich zainteresowaniu.

Z uwagi na zdobyte informacje, kryminalni przystąpili do działania. Podczas przeszukania mieszkań i komórek lokatorskich w dwóch lokalizacjach, kryminalni znaleźli zabronione środki, ich łączna ilość to ponad 3,5 kg (marihuana, amfetamina), które zostały zabezpieczone i przekazane do dalszych badań. Policjanci zabezpieczyli również 18 litrów aminy, z której można wyprodukować około 60 kilogramów amfetaminy oraz prawie milion złotych w gotówce. Kryminalni zabezpieczyli również broń wraz z amunicją, których posiadanie wymaga zezwolenia. Jak ustalili, broń była poszukiwana jako utracona podczas kradzieży z włamaniem do mieszkania w 2019 roku.

W sprawie został zatrzymany 46-latek, który trafił do policyjnego aresztu. Z policyjnych baz danych wynikało, że mężczyzna był już karany za posiadanie znacznej ilości narkotyków i przebywał w zakładzie karnym, który opuścił w grudniu 2024 roku.

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie podejrzany usłyszał zarzuty czynienia przygotowań do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków oraz posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej i środków odurzających. Te zarzuty usłyszał w warunkach recydywy. Podejrzany odpowie również za posiadanie broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia.

Na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie, sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za te przestępstwa grozi kara do 10 lat więzienia.

Czynności w sprawie prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.

nadkom. Marta Sulowska/ea