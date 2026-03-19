Posiadał znaczną ilość silnie działającego narkotyku syntetycznego – został tymczasowo aresztowany Data publikacji 19.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego z Woli zatrzymali mężczyznę, który posiadał znaczną ilość substancji psychotropowej tzw. flakka. 33-latek trafił do policyjnej celi. Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzany usłyszał zarzut dotyczący posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni z warszawskiej Woli, zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości narkotykowej, w wyniku pracy operacyjnej uzyskali informację, że w jednym z mieszkań na terenie wolskiej dzielnicy mogą znajdować się narkotyki. Kryminalni zorganizowali działania i przystąpili do czynności. Podczas przeszukania mieszkania 33-latka, policjanci znaleźli różne substancje, w tym silnie działający narkotyk syntetyczny w ilości kilkuset gramów.

Wszystkie substancje zostały zabezpieczone do dalszych badań, w tym waga elektroniczna oraz gotówka. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. W wyniku badań laboratoryjnych okazało się, że jedna z zabezpieczonych substancji to a-PVP. Po zgromadzeniu materiału dowodowego, w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie podejrzany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej.

Na wniosek prokuratora, decyzją sądu podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat więzienia.

Czynności w sprawie postępowania prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.

nadkom. Marta Sulowska/ea

Narkotyki zabezpieczone przez policjantów

