Poszukiwany 13 podstawami, z 3600 sztukami papierosów elektronicznych w rękach kryminalnych z warszawskiej Woli Data publikacji 21.04.2026 Powrót Drukuj Działania operacyjne policjantów z Wydziału Kryminalnego z warszawskiej Woli doprowadziły do zatrzymania poszukiwanego 40-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna był poszukiwany 13 podstawami w celu odbycia kary łącznie trzech lat i dwóch miesięcy pozbawienia wolności. Policjanci zabezpieczyli w jego aucie 3600 sztuk papierosów elektronicznych bez polskich znaków akcyzy, o czarnorynkowej wartości blisko 200 000 zł.

Policjanci z zespołu poszukiwań z wolskiej komendy prowadzą działania, które w sposób szczególny są ukierunkowane na zatrzymanie osób poszukiwanych, ściganych listami gończymi. Funkcjonariusze prowadzą operacyjne ustalenia, pozyskują informacje i na ich podstawie docierają do miejsc, gdzie ukrywają się poszukiwani.

Kryminalni realizowali czynności operacyjne w celu zatrzymania 40-letniego mężczyzny poszukiwanego 13 podstawami, głównie za przestępstwa przeciwko mieniu. „Poszukiwacze” namierzyli miejsce, gdzie przebywał mężczyzna.

40-latek został zatrzymany przez kryminalnych na terenie warszawskiego Ursusa. Podczas przeszukania pojazdu należącego do 40-latka, policjanci znaleźli 3600 sztuk papierosów elektronicznych bez polskich znaków akcyzy. Dodatkowo ujawnili kilka gramów marihuany oraz prawo jazdy na inne dane personalne. Policjanci zabezpieczyli lewy towar i doprowadzili zatrzymanego do komendy.

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją zgromadzili materiał dowodowy, podejrzany usłyszał zarzut przechowywania papierosów bez polskich znaków akcyzy, posiadania środków odurzających oraz ukrywania dokumentu.

Po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji poszukiwany trafił do zakładu karnego, w celu odbycia łącznej kary w wymiarze trzech lat i dwóch miesięcy pozbawienia wolności.

nadkom. Marta Sulowska/ea

Zabezpieczone papierosy elektroniczne bez poslkich znaków akcyzy

Zabezpieczone papierosy elektroniczne bez poslkich znaków akcyzy

Mężczyzna zatrzymany przez policjantów