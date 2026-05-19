Ponad 5 kilogramów narkotyków w rękach kryminalnych z warszawskiej Woli Data publikacji 19.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego z Woli zatrzymali kobietę i mężczyznę, którzy posiadali różnego rodzaju narkotyki, w tym rzadką i niebezpieczną substancję Tusi „różową kokainę”. Oboje trafili do policyjnej celi. Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzani usłyszeli zarzuty karne z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego z warszawskiej Woli od dłuższego czasu pracowali nad sprawą wymierzoną w handel narkotykami. Czynności operacyjno-rozpoznawcze doprowadziły ich do kobiety, która miała posiadać w mieszkaniu znaczne ilości narkotyków.

Podczas przeszukania w mieszkaniu oraz komórce kolatorskiej należącej do 37-latki, policjanci ujawnili zabronione substancje w postaci amfetaminy prawie 3 kg, ecstasy w ilości ponad 2 kg, marihuany pół kilograma, kokainę w ilości ponad 210 gramów oraz tzw. Tusi „różową kokainę” w ilości ponad 200 gramów – rzadka i niebezpieczna mieszanka syntetyczna.

Jednocześnie w innym lokalu, policjanci przeprowadzali również przeszukanie. Tam kryminalni ujawnili marihuanę i zatrzymali w tej sprawie 36-letniego mężczyznę.

Oprócz narkotyków, policjanci zabezpieczyli gotówkę w kwocie 3400 zł., oraz 245 euro na poczet przyszłych kar i grzywien.

Po zgromadzeniu materiału dowodowego przez śledczych, kobieta i mężczyzna zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie. Podejrzana usłyszała zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, natomiast podejrzany odpowie za posiadanie środków odurzających. Decyzją prokuratora podejrzani zostali objęci dozorem policyjnym.

Czynności w sprawie postępowania prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.

nadkom. Marta Sulowska

Narkotyki zabezpieczone przez policjantów

