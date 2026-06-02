Policjanci z warszawskiej Woli i Bemowa zatrzymali podejrzanego o usiłowanie zabójstwa Data publikacji 02.06.2026 Powrót Drukuj Intensywne czynności operacyjne policjantów z warszawskiej Woli i Bemowa, doprowadziły do zatrzymania mężczyzny podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawca zaatakował pokrzywdzonego, używając przy tym noża. Napastnik uciekł, pokrzywdzony z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Szeroko zakrojone poszukiwania policjantów doprowadziły ich do powiatu mińskiego, gdzie sprawca wpadł w ręce policjantów.

Policjanci z warszawskiego Bemowa otrzymali informację, że w jednym z mieszkań doszło do napaści na pokrzywdzonego. Ze wstępnych okoliczności wynikało, że zamaskowany w kominiarkę sprawca wtargnął do mieszkania pokrzywdzonego i zaatakował go trzymając w ręku nóż. Pomiędzy mężczyznami wywiązała się szarpanina. Pokrzywdzony wybiegł z mieszkania na ulicę, napastnik pobiegł za nim, zadawał mu ciosy nożem, powodując rany cięte oraz kłute na ciele. Zaraz po tym sprawca uciekł.

Od razu po zgłoszeniu na miejsce przyjechali policjanci i udzielili pomocy medycznej pokrzywdzonemu. Następnie został przekazany ratownikom medycznym, którzy zabrali go do szpitala. W związku ze zdarzeniem Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV ogłosił alarm dla policjantów. Do sprawy zostali zaangażowani policjanci pionu operacyjnego z Woli oraz z Wydziału Kryminalnego z Bemowa. Grupa dochodzeniowo-śledcza wraz technikiem kryminalistyki przeprowadzała na miejscu zdarzenia oględziny i zabezpieczała ślady kryminalistyczne.

Policjanci ustalili okoliczności zdarzenia i szczegółowo analizowali drogę ucieczki sprawcy, prowadzili ustalenia operacyjne. Szybka reakcja, intensywne czynności oraz skuteczna i skoordynowana współpraca policjantów doprowadziła do ustalenia miejsca ukrycia się napastnika, a następnie do zatrzymania go w domku letniskowym, na terenie powiatu mińskiego w województwie mazowieckim.

Zatrzymany w wieku 33 lat trafił do policyjnej celi. Policjanci ustalili, że mężczyzna był w przeszłości notowany za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, za posiadanie narkotyków oraz podrabianie, przerabianie dokumentu lub używanie takiego sfałszowanego dokumentu jako autentycznego.

Podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie, która wszczęła śledztwo w tej sprawie. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.

Na wniosek prokuratora, sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy wobec podejrzanego. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.

nadkom. Marta Sulowska/ks

Mężczyzna zatrzymany przez policjantów

