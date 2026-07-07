Policjanci z warszawskiej Woli udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski Data publikacji 07.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z warszawskiej Woli udaremnili międzynarodowy przemyt narkotyków i zabezpieczyli ponad 10 kg czystej kokainy ukrytej w specjalnych skrytkach pojazdu. Dzięki funkcjonariuszom narkotyki nie trafią na warszawski rynek, a osoby biorące udział w tym procederze, usłyszały zarzuty w prokuraturze i zostały tymczasowo aresztowane. Zatrzymanym mężczyznom może grozić kara do 20 lat więzienia.

Policjanci z warszawskiej Woli realizowali czynności operacyjne ukierunkowane na zwalczanie przestępczości narkotykowej dotyczącej przemytu narkotyków z krajów Zachodniej Europy. Z ich ustaleń wynikało, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trafiają zabronione substancje pochodzące z Hiszpanii. Dzięki skrupulatnym ustaleniom kryminalni wytypowali konkretny pojazd marki Renault, który miał brać czynny udział w nielegalnym procederze.

Kiedy policjanci potwierdzili, że wytypowany przez nich samochód zmierza w kierunku polskiej granicy, zorganizowali działania i objęli nadzorem pojazd. Przejazd auta był monitorowany przez policjantów od momentu przekroczenia granicy niemiecko-polskiej, aż do samej Warszawy. Na terenie stolicy policjanci dokonali dynamicznego zatrzymania dwóch mężczyzn w wieku 48 i 46 lat.

Podczas szczegółowego przeszukania Renault policjanci ujawnili specjalne przygotowane skrytki konstrukcyjne. Schowki znajdowały się w przestrzeniach pomiędzy ścianą zewnętrzną a wewnętrzną pojazdu. W ich wnętrzu ukryto 10 hermetycznie zamkniętych paczek zawierających sprasowaną, skrystalizowaną substancję. Badania laboratoryjne potwierdziły, że jest to kokaina o łącznej wadze przekraczającej 10 kilogramów, a ich czarnorynkowa wartość to blisko 3 miliony zł.

W trakcie dalszych czynności przeszukano miejsca zamieszkania zatrzymanych mężczyzn. W mieszkaniu 48-letniego mężczyzny ujawniono i zabezpieczono blisko 50 gramów kokainy, a także telefony komórkowe służące do koordynacji przestępczego procederu. Z dotychczasowych ustaleń postępowania wynika, że przemyt narkotyków nastąpił z Hiszpanii do Polski.

Obaj mężczyźni byli poszukiwani i notowani za różne przestępstwa i obydwaj przebywali wcześniej w zakładzie karnym. Po zebraniu materiału dowodowego przez śledczych, mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe w Warszawie. Podejrzani usłyszeli zarzuty wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznych ilości środków odurzających w postaci kokainy. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności w wymiarze od lat 3 do 20.

Jednocześnie mężczyźnie, w mieszkaniu którego znaleziono środki odurzające, również w postaci kokainy, dodatkowo przedstawiono zarzut z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca o przeciwdziałaniu narkomanii. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3.

Prokuratura skierowała do właściwego sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd zastosował wnioskowane środki, podejrzani zostali aresztowani na trzy miesiące.

Czynności prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Południe w Warszawie.

nadkom. Marta Sulowska/jf

Policjanci z warszawskiej Woli udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski

Policjanci z warszawskiej Woli udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski

Policjanci z warszawskiej Woli udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski

Policjanci z warszawskiej Woli udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski

Policjanci z warszawskiej Woli udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski

Policjanci z warszawskiej Woli udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski