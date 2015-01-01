Włamywali się do samochodów i okradali je – Gruzini wpadli w ręce kryminalnych Powrót Drukuj Policjanci z warszawskiej Woli ustalili trzech mężczyzn, którzy są podejrzani o kradzieże z włamaniem do pojazdów. Do zatrzymania doszło na terenie Katowic, przy współpracy kryminalnych z KWP w Katowicach. Sprawcy wykorzystali tzw. metodę „na walizkę”, służącą do przechwytywania sygnału z kluczyków samochodowych. Sąd zastosował wobec podejrzanych trzymiesięczne areszty.

Policjanci z Woli otrzymali zgłoszenia dotyczące kradzieży z włamaniem do dwóch pojazdów. Łupem sprawców padł aparat fotograficzny i gotówka, o łącznej wartości 40 tysięcy zł. Z ustaleń policjantów wynikało, że do obu tych zdarzeń doszło na niestrzeżonych parkingach, sprawcy wyszukiwali swoje ofiary i obserwowali auta.

W obu sprawach zostały przyjęte zawiadomienia o przestępstwie, grupa dochodzeniowo-śledcza przeprowadziła na miejscu zdarzenia oględziny. Sprawą zajęli się operacyjni zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu.

Operacyjni szczegółowo analizowali zgromadzony materiał i analizowali pozyskane informacje. Policjanci ustalili, że sprawcy działali wspólnie i w porozumieniu, wykorzystywali urządzenia służące do przechwytywania i wzmacniania sygnału z kluczyków samochodowych, co umożliwiało otwieranie pojazdów bez posiadania oryginalnego klucza i kradli łup. Wytężona praca operacyjna policjantów rzucała cień podejrzeń na obywateli Gruzji.

Operacyjni ustalili ich tożsamość. Wiedzieli również, że obywatele Gruzji ukrywają się i przebywają prawdopodobnie na terenie Katowic. Tam też doszło do ich zatrzymania, przy współpracy kryminalnych z KWP w Katowicach.

Po zgromadzeniu całości materiału procesowego podejrzani w wieku 51, 42 i 20 lat usłyszeli zarzuty karne dotyczące kradzieży z włamaniem, działając wspólnie i w porozumieniu. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie, sąd aresztował ich na 3 miesiące. Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy właścicielom pojazdów wyposażonych w system bezkluczykowego dostępu, aby przechowywali klucze w etui lub pojemnikach blokujących sygnał radiowy. To prosty sposób, który może skutecznie utrudnić działanie sprawcom wykorzystującym metodę „na walizkę”.

podinsp. Marta Sulowska/ks

Mężczyzna zatrzymany przez policjantów

Mężczyzna zatrzymany przez policjantów

Mężczyzna zatrzymany przez policjantów